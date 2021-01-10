"الوزراء": تلقينا 1.35 مليون شكوى خلال 2020.. والصحة أكثر الوزارات استجابة (فيديو)

الأحد 10/يناير/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

قال طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إن هناك تعليمات من مصطفى مدبولي، بعدم التوقف على استلام الشكاوى، لكن رصد التي تعرض على وسائل الإعلام.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتم التفاعل مع الشكاوي التي يتم رصدها، مؤكدا أنه تم التعامل مع 1.35 مليون شكوى خلال 2020.

ولفت طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إلى أن جائحة كورونا تقتضي أن يكون هناك تواصلًا مع المواطنين على مدار 24 ساعة.

وأضاف أن طرق التواصل مع المنظومة تكون من خلال الخط الساخن 16528، مشيرا إلى أن وزارة الصحة كانت أكثر الوزارات استجابة للشكاوي الواردة لمنظومة الشكاوي.

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