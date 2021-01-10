اتحاد المستثمرين": مستعدون للتكفل بتطعيم العمالة في منشآتنا بلقاح كورونا" (فيديو)

الأحد 10/يناير/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن مجلس الوزراء بذل جهودًا كبيرة على مدار عام كامل في مواجهة أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الأعداد بدأت في الزيادة مجددًا مع الموجة الثانية للفيروس.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا بد من التكاتف والتعاون من أجل عبور أزمة كورونا.

وأكد على أن رجال الأعمال يريدون تطعيم العاملين في منشآتهم ومصانعهم على حسابهم، مردفا «مستعدون نغطي تطعيم كل العاملين معنا وهذا دورنا».

وأوضح رئيس اتحاد المستثمرين، أنه تم إبلاغ وزير القوى العاملة بهذا الأمر، وإرسال جواب له لإرساله لمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

واختتم: أن هناك 20 ألف منشأة تابعة لاتحاد المستثمرين بها عمالة، لافتا إلى أنه تم العودة للعمل بنظام 50% عمالة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

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