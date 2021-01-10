محمد رجب يشارك جمهوره صورة من كواليس مسلسل "ضربة معلم"

الأحد 10/يناير/2021 - 09:47 م
مي مرسي
شارك الفنان محمد رجب، صورة له من كواليس مسلسل "ضربة معلم"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "رجب" في كواليس العمل بالعبائة، وكتب تعليقا قائلا: "ضربة_معلم جابر ابو المكارم ".

مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى.

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