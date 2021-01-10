بمناسبة العام الميلادي الجديد.. محمد فؤاد يشوق متابعيه لعمل غنائي جديد

الأحد 10/يناير/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك محمد فؤاد جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشوق فؤاد متابعيه لأغنية جديدة بمناسبة العام الميلادي الجديد وكتب : قريباً الأغنية الأولي في عام 2021 .. مستعدين!! .

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد أغنية "مراكب النجاة" ألحان وتوزيع الفنان كريم عبد الوهاب، وكلمات محيي حوار، والكليب من إخراج تامر نصر وياسين حسين.

وطرح محمد فؤاد أوبريت جديد له يحمل اسم "مصر حكاية"، وهو من كلمات أحمد حسن راؤول، والحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وهندسة صوتية ياسر انور.

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