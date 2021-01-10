مدير منظومة الشكاوى يكشف توجيه رئاسة الوزراء بشأن المواطنين

الأحد 10/يناير/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تتلقى شكاوى المواطنين في كافة القطاعات، مشيرا إلى أن هناك تعليمات واضحة من رئاسة الوزراء لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة للتعامل مع الشكاوى بسرعة وكفاءة.

وأشار "الرفاعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن دورهم لا يتوقف على تلقي الشكوى من المواطن، بل يقومون أيضا بمتابعة وسائل الإعلام لرصد الشكاوى، لافتا إلى أن قطاع القوى العاملة والتشغيل كان من أكثر القطاعات التي تلقوا عنها شكاوى خلال 2020.

وأوضح أنهم قاموا بحل 87% من الشكاوى التي وردت إليهم خلال هذا العام، ممضيفا أن مركز خدمة العملاء للمنظومة يعمل على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع.

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