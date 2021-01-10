رحل تلميذ آخر من مدرسة المشاغبين.. هالة صدقي تودع هادي الجيار بهذه الكلمات

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نعت الفنانة هالة صدقي صديقها الفنان هادي الجيار الذي وافته المنية اليوم ، عن عمر يناهز الـ 71 عاماً، وذلك من خلال نشر صورة للراحل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت هالة صدقي صورة للراحل عبر حسابه بإنستجرام وكتب : ورحل تلميذ آخر من مدرسة المشاغبين ، للأسف لم أتشرف بالعمل معه ولكن يكفي سيرته الطيبة وحب كل من عمل معه.. الله يرحمه.



رحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.



وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".



