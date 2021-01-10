عن فريد الأطرش: لا كدا عاجب ولا كدا عاجب!!

الأحد 10/يناير/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
شهيرة النجار
 شهيرة النجار

رسائل عديدة وصلتنى من بعض القراء يتهموننى أننى مررت لذكرى فريد الأطرش السادسة والأربعون بسطور لا تليق باسم الراحل الكبير بينما فى ذكرى وفاة وميلاد بليغ حمدى سردت أعداداً عنه وأن هذا إجحاف لحياة فريد الأطرش والحقيقة: إن كثيرين لا يحييون ذكرى فريد الأطرش مثلما يأخذ بليغ حمدى أو محمد فوزى أو محمد عبدالوهاب أو محمد الموجى وكمال الطويل وغيرهم حظه من الذكرى والإحياء اللهم دار الأوبرا المصرية أو الإذاعات الغنائية المتخصصة ونادراً ما تقع عيناى على إحياء لذكرى فريد الأطرش فى جرنال أو مجلة حتى شهرية وودت أن أذكر القراء الأعزاء بذكرى فريد الأطرش لأنه حقا لم ينل قسطه من الحفاوة لا حيا ولا ميتا ولا أعرف عنه من نوادر مثلما أعرف عن بليغ حمدى ربما وهذا ليس تقليلاً من موسيقى فريد، إننى أعشق موسيقى بليغ، أما موسيقى فريد فهى تذكرنى بالماضى الجميل وزمانه ولها معجبوها بالطبع من عشاق الموسيقى الشرقية الطربية جمهور بليغ أكثر والدليل المبيعات للآن وقد قرأت كثيراً عن إنسانيات فريد وعلاقاته بأهل الفن والسياسة ولكن هى حكايات منشورة ومتكررة، أما قصص حبه وارتباطه بالفنانة سامية جمال أو رغبته فى الزواج من شادية ثم عزوفه عن الزواج منها فهى حكايات معروفة وسطورى القليلة لإحياء ذكرى.

لا كدا عاجب ولا كدا عاجب!!

أخبار تهمك

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسي يطلع على الاشتراطات البنائية الجديدة لإقامة التجمعات البدوية في سيناء

منذ ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

عاجل- إصابة نجم الأهلي في مران الفريق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 14 ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

صفقة الزمالك المُحتملة.. 7 معلومات عن يايا سانوجو مهاجم أرسنال السابق

منذ ساعة و 21 دقيقة

خمسة تاكتيكس .. الزمالك والجيش و الأهلي الأوروبي !

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ ساعة و 25 دقيقة

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:41 م

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

06:35 م

عاجل.. الرئيس السيسي يطلع على الاشتراطات البنائية الجديدة لإقامة التجمعات البدوية في سيناء

06:57 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى