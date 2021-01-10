مستشار وزير المالية يكشف تفاصيل مشروع توثيق المشروعات القومية على العملات المعدنية المتداولة

الأحد 10/يناير/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف حازم شريف، مستشار وزير المالية، التفاصيل المتعلقة بمشروع سك العملة المتداولة لتوثيق المشروعات القومية، مشيرًا إلى أنه تم إصدار 8 مشروعات بالفعل من خلال سك العملات المعدنية المتداولة سواء الجنيه أو النصف أو الربع ومنها مشروع العاصمة الإدارية وحقل ظهر ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان.

وقال "شريف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إنه جاري حاليًا العمل على توثيق المشروعات التي سيتم افتتاحها خلال هذا العام وهي مشروعات المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة في الفسطاط ومدينة الجلالة.

وأضاف أن هذا التوثيق هو جزء من التوعية بأهمية هذه المشروعات وبناء الوعي الوطني، مشيرًا إلى أنه تم اختيار المشروعات التي سيتم توثيقها أولًا ثم عرض الفكرة على أكثر من مصمم من مصلحة سك العملة والشباب من فنون جميلة وفنون تطبيقية للخروج بأربع أو خمس تصميمات يتم الاختيار فيما بينها في النهاية من قبل وزير المالية.


أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 20 ساعة

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 15 ساعة

خمسة تاكتيكس .. الزمالك والجيش و الأهلي الأوروبي !

منذ ساعة و نصف

عاجل- إصابة نجم الأهلي في مران الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسي يطلع على الاشتراطات البنائية الجديدة لإقامة التجمعات البدوية في سيناء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة الزمالك المُحتملة.. 7 معلومات عن يايا سانوجو مهاجم أرسنال السابق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:41 م

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

06:35 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

05:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: سياسة أمنية جديدة فى الشرق الأوسط ينفذها البنتاجون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة