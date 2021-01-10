مصرع طالبة سقطت من أعلى سطح منزلها في الدقهلية

الأحد 10/يناير/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
محمد كشك
لقيت فتاة مصرعها بعد أن اختل توازنها من أعلى منزل مكون من خمسة طوابق بقرية منشأة أدهم التابعة لمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، أثناء قيامها بنشر الغسيل.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير البحث الجنائي بالدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى المنصورة الدولى بوصول المدعوة أميرة إيراهيم حسن إيراهيم 16 سنة طالبة، ومقيمة قرية " منشأة أدهم " دائرة مركز السنبلاوين، مصابة بنزيف بالأنف واشتباه كسر مفتوح بالساق والكاحل الأيمن وجرح متهتك وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إدعاء سقوط من علو، وتوفيت عقب وصولها.

علي الفور إنتقلت قوة من ضباط مركز شرطة السنبلاوين برئاسة المقدم عمرو بكر رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين، والفحص وسؤال والدها إبراهيم حسن 53 سنة مدرس، ومقيم بذات القرية، قرر بأنه حال قيام نجلته بنشر الملابس أعلى سطح منزله المكون من خمسة طوابق إختل توازنها وسقطت أرضا مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3092021 إدارى مركز السنبلاوين، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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