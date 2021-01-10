إصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة في الدقهلية

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نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية ميت يعيش التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية،



حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بالمديريه يفيد وصول بلاغ لمركز شرطة ميت غمر يفيد وصول 4 أشخاص لمستشفى ميت غمر العام.



وعلي الفور انتقل ضباط المركز إلي المستشفي وتبين اصابه كلا من عبده برعي، 25 سنة مصاب بجروح بالوجه والكتف.



وإصابة ماندو ابراهيم، مصاب بجروح قطعية بالرأس والوجه، وإصابة صلاح مرسي طه، مصاب بجروح بالوجه والرأس ونجله محمد صلاح مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.



وبالتحقيقات تبين حدوث مشاده كلامية بين الطرفين لاحتكاك عربة كارو طرف الأول برأس ماشية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعه باستخدام سكين، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



