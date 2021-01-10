الزمالك يرفض رحيل نجمه إلى الدوري الإماراتي

رفضت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، رحيل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وتلقى محمود علاء عرضّا من نادي الوصل الإماراتي، للحصول على خدماته، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن العرض تابع لنفس الشركة المسؤول عنها نادر شوقي وكيل اللاعبين، والذي أعلن من قبل رغبة النادي الإماراتي في الحصول على خدمات أحمد سيد زيزو.

وأكد المصدر، أن قرار رحيل محمود علاء أو أحمد سيد زيزو، لم يتم مناقشته من الأساس وقوبل بالرفض، أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق والاحتفاظ بالعناصر الأساسية.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، منع رحيل الثنائي مصطفى محمد وفرجاني ساسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة وأن الثنائي أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء.