إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي

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نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، في إزالة عدد 3 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، نفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.



وقال الأستاذ مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، انه قد تم إزالة عدد 3 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية عبارة عن أسوار وغرف بالبلوك الأبيض على 110 متر أسوار وغرف بالبلوك الأبيض على مساحة 85 متر غرف بالبلوك الأبيض وسقف خرساني ( هنجر )على مساحة 350 متر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



صرح رئيس المركز أن الوحدة المحلية بالمرصاد وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه البناء بما يخالف القانون.



على صعيد أخر شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي حملة مكبرة للتفتيش ومراجعة رخص التشغيل والاشتراطات البيئية للمحلات والمطاعم بابشواي، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محاضر تشغيل بدون ترخيص – مخالفة اشتراطات بيئية – تعدي على الطريق العام وإشغال الطريق لعدد 3 مطاعم وعدد 1 محل طيور بالمدينة بالإضافة إلي مصادرة عدد من الشيشة بأحد المقاهي غير مستخدمة.

