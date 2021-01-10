إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي

الأحد 10/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام على
نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، في إزالة عدد 3 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، نفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

وقال الأستاذ مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، انه قد تم إزالة عدد 3 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية عبارة عن أسوار وغرف بالبلوك الأبيض على 110 متر أسوار وغرف بالبلوك الأبيض على مساحة 85 متر غرف بالبلوك الأبيض وسقف خرساني ( هنجر )على مساحة 350 متر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

صرح رئيس المركز أن الوحدة المحلية بالمرصاد وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه البناء بما يخالف القانون.

على صعيد أخر شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي حملة مكبرة للتفتيش ومراجعة رخص التشغيل والاشتراطات البيئية للمحلات والمطاعم بابشواي، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محاضر تشغيل بدون ترخيص – مخالفة اشتراطات بيئية – تعدي على الطريق العام وإشغال الطريق لعدد 3 مطاعم وعدد 1 محل طيور بالمدينة بالإضافة إلي مصادرة عدد من الشيشة بأحد المقاهي غير مستخدمة.
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي

أخبار تهمك

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

عاجل.. الرئيس السيسي يطلع على الاشتراطات البنائية الجديدة لإقامة التجمعات البدوية في سيناء

منذ أقل من ساعة

صفقة الزمالك المُحتملة.. 7 معلومات عن يايا سانوجو مهاجم أرسنال السابق

منذ ساعة و 15 دقيقة

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 14 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 10 ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

خمسة تاكتيكس .. الزمالك والجيش و الأهلي الأوروبي !

منذ 38 دقيقة

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- إصابة نجم الأهلي في مران الفريق

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:41 م

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

06:35 م

عاجل.. الرئيس السيسي يطلع على الاشتراطات البنائية الجديدة لإقامة التجمعات البدوية في سيناء

06:57 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى