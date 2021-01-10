الألومنيوم يفوز علي البلينا برباعية استعدادا للدخان

Advertisements





فاز فريق نادي الالومنيوم، بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق علي نظيره فريق مركز شباب البلينا برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاول، استعدادا لمواجهة الشرقية للدخان بالجولة التاسعة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني.



وشهدت مباراة اليوم، مشاركة جميع اللاعبين اللذين لم يشاركوا في مباراة الفريق أمس أمام نادي قنا بالجولة الثامنة للمجموعة الأولي بدوري القسم الثاني، التي انتهت بفوز الألومنيوم بهدفين دون رد.



كما دفع المدير الفني للالومنيوم بعدد كبير من الناشئين الذين تموتصعيدهم لفريق الدرجة الاولي، والذين ظهرو بشكل جيد اليوم .



ويحتل فريق نادي الالومنيوم المركز الثالث بجدول المجموعة الاولي بدوري القسم الثاني برصيد 16 نقطة، ويواجه الجولة المقبلة فريق نادي الشرقية للدخان، متصدر المجموعة برصيد19 نقطة