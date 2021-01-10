رئيس جامعة الفيوم يستقبل رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

Advertisements

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الدكتور هشام محمد عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، لبحث التوسع في سبل التعاون والاستفادة من البنية التكنولوجية الخاصة بالجامعة المصرية وخبرتها السابقة في تكنولوجيا التعليم منذ أكثر من 10 سنوات، بحضور الدكتور محمد علي أغا، منسق فرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة الفيوم، وذلك اليوم الأحد.



وصرح الدكتور أحمد جابر شديد أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الجامعتين والتي أثمرت عن مجموعة من المقترحات أهمها توفير دورات تدريبية لطلاب جامعة الفيوم في مجالات ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إتاحة منصات التعلم الخاصة بالجامعة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم للاستفادة منها في التدريس إلكترونيًا؛ خاصة مع توجه الدولة حاليًا إلى التعلم عن بعد في ظل تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى مقترحات خاصة بتطوير فرع الجامعة المصرية بجامعة الفيوم في ظل الإقبال على البرامج المشتركة بين الجامعتين.





وأشار محمد أغا أن برامج فرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تتضمن الدراسة باللغة الإنجليزية في برنامجين هما الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج إدارة الأعمال، ويستقبل فرع الجامعة المصرية طلاب الفرقة الأولى فقط وهي تعتبر مرحلة أولى لمراحل تطويره في المستقبل، مضيفا أن فرع الجامعة يشمل مدرج يسع ١٢٠ طالب في الظروف الطبيعية ومجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية للتعلم الإلكتروني بالإضافة إلى شاشات ذكية تعمل باللمس ومزودة بوحدة متكاملة للبث والاستقبال عالية الجودة، ومعمل حاسب آلي يضم ٣٠ جهاز كمبيوتر متكامل وقاعة تدريس.



من الجدير بالذكر أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تزخر بخبرات ونماذج ناجحة على مدار سنوات عديدة في هذا المجال، انطلاقًا من شعارها الذي يحمل "تعليم يقرب المسافات" للتعليم في أي وقت ومن أي مكان.

