العراق.. مقتل شرطي وجرح 33 آخرين في احتجاجات ذي قار

الأحد 10/يناير/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، مقتل شرطي وجرح 33 آخرين في احتجاجات محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي: "قتل شرطي وجرح 33 شرطياً أيضاً في الاحتجاجات التي جرت اليوم في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".


ولم تذكر الخلية أسباب قتل الشرطي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بتجدد الاحتجاجات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد بعد أقل من شهر على رفع خيام المعتصمين من ساحة الحبوبي مركز الاحتجاجات في المحافظة.

ونقل عن نشطاء مقتل أحد عناصر الأمن بنيران زميله في أثناء إطلاقهما الرصاص على المحتجين.

 

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