خمسة تاكتيكس .. الزمالك والجيش و الأهلي الأوروبي !

تنطلق اليوم أولى حلقات برنامج "خمسة تاكتيكس" والذي سيتم إذاعته على موقع "الفجر" من تقديم الزميل محمد ناصف.

وتدور الحلقة حول تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش والذي استطاعت بها القلعة البيضاء تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة.

وسيتم الحديث عن الحالات التكتيكية الخاصة بالمباراة وتعامل باتشيكو المدير الفني للزمالك معها وعن أفضل اللاعبين في المباراة.

وتأتي الفقرة الثانية بعنوان "خد فشار" وهي فقرة كوميدية يقدمها ناصف.

ويتطرق بها للحديث عن بعض أحداث السوشيال ميدية بطريقة ساخرة مثل إنشاء النادي الأهلي لنادي أوروبي وردود فعل جماهير الفريق عن مشاركة النادي الأهلي في دوري أبطال أوروبا.