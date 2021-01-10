الإتحاد المصرى للووشو كونغ فو ينشر بيانا حول قضايا الفساد

تسلم الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو اليوم الأحد 10 يناير مبلغ ٧٠ ألف جنية من المبالغ المختلسة حيث تابعت النيابة العامة فحص التقارير والمستندات والاعتراف الواضح من أحد المتهمين بالواقعة بعد القبض عليه وسدد المبلغ فى النيابة وتمت إضافته لحساب الإتحاد فى البنك استكمالا للدفعة الأولى ال خمسين الف جنية.





وبعدها تواصلت اعمال الفحص التى قام بها خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الشباب والرياضة والتى كشفت عن اختلاسات هائلة خلال ذات الفترة تعدت المليون جنيه والتى تتسع فيها دائرة الإتهام امام جهات التحقيق التى استغرقت قرابة العامين، وتابعت أعمالها وتطوراتها حتى إنتهت للاجراء السابق.

بينما تتواصل اعمال الفحص التفتيش في ملفات باقى السنوات الخمس والتى تقدر قيمة المختلس فيها بعدة ملايين من اموال الإتحاد.





وقريبا نضع امام الرأى العام صور التقارير والمستندات التى تعددت محاولات سرقتها او التلاعب فيها او إغواء بعض من ذوى النفوس الضعيفة للعبث بها او تبديدها او تبديلها فى حلقات متواصلة من المؤامرات وتقديم الشكاوى الكيدية والبلاغات الكاذبة لعرقلة ومنع الاتحاد ومجلس إدارته من مواصلة الحرب على حقبة الفساد حتى وصلنا إلى مرحلة استعداء الجهات الرسمية المحترمة ضد مجلس الإدارة وأنشطته لمنع عقد الجمعية العمومية العادية املا في حل المجلس وإنهاء خملف الاموال المختلسة.