تشيلسي يفوز على مور كامب 4-0 ويتأهل الى دور الـ32 من كأس إنجلترا

الأحد 10/يناير/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

تأهل فريق تشيلسي الى دور الـ32 من كأس الإتحاد الإنجليزي عقب الفوز على نظيره موركامب بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب " ستامفورد بريدج ".

 

 

وسجل تشيلسي هدف التقدم عن طريق ماسون ماونت في الدقيقة "18"، وذلك بعدما استقبل تمريرة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يسددها أرضية سكنت الشباك.

 

 

وفي الدقيقة "44" سجل تشيلسي هدف ثاني عن طريق تيمو فيرنر، بعد عرضية من زياش ورأسية من هافيرتز حولها فيرنر في الشياك بسهولة.

 

 

واستطاع البلوز أن يسجل هدف ثالث عن طريق كالوم هودسون أودوي في الدقيقة " 49"، ثم سجل كاي هافيرتز هدف رابع لصالح البلوز في الدقيقة "86".

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