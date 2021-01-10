تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال كرة اليد

تترقب الجماهير المصرية، إنطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنظمها «أم الدنيا» خلال شهر يناير الجاري، ويشارك بها منتخب الفراعنة على صالة إستاد القاهرة الدولى.





مواعيد مباريات مصر في مونديال الأندية لكرة اليد





كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 عن مواعيد مباريات المنتخب المصري الأول لكرة اليد في النسخة الجديدة من الحدث العالمي.





وتقرر إقامة مباريات منتخب مصر الأول لكرة اليد ببطولة كأس العالم 2021، في السابعة مساءًا بدءًا من يوم 13 يناير القادم على صالة إستاد القاهرة الدولى.





ويفتتح منتخب الفراعنة أولى مبارياتهم في بطولة العالم 2021 بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.





وتحتضن مصر منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 حيث أكد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على إقامة البطولة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



