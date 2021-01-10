رمضان صبحي يزين قائمة بيراميدز لمواجهة وادي دجلة

الأحد 10/يناير/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
محمد زويد
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره وادي دجلة في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة للدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

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