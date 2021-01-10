الكنيسة المصرية تحتفل بذكرى بطريركها الـ16

الأحد 10/يناير/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
ماريان عيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،  بذكرى نياحة البابا ثاؤناس البابا السادس عشر في تعداد بطاركة مصر.

 

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم من سنة 300 م رحل القديس ثاؤنا بابا الإسكندرية السادس عشر وكان هذا القديس عالما تقيا وديعا رقيقا محبا للجميع بروح المودة واللطف تمكن من تشييد كنيسة بالإسكندرية على اسم العذراء البتول والدة الإله، إذ أن المؤمنين كانوا حتى زمانه يصلون ويقدسون في البيوت والمغائر خوفا من الوثنيين الذين ظل يلاطفهم لينال رغباته وقد رد كثيرين منهم إلى الإيمان بالسيد المسيح وعمدهم.

 

أضاف:"وعمد في السنة الأولى من رياسته القديس بطرس الذي خلفه علي كرسي مار مرقس وهو البابا السابع عشر وقد قيل انه رسمه اغنسطسا وهو لم يزل بعد في الخامسة من عمره ثم رقاه شماسا في الثانية عشرة وقسا في السادسة عشرة. وفي زمان هذا الأب ظهر بالإسكندرية رجل اسمه سبيليوس كان يعلم أن الأب والابن والروح القدس إقنوم واحد، فحرمه وابطل قوله بالبرهان المقنع ولما اكمل سعيه رحل بسلام بعد ان أقام علي الكرسي تسع عشرة سنة".

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