رنا القاضي تكشف عن العادات الصحية السلمية للتخفيف من السمنة

الأحد 10/يناير/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
شددت رنا القاضي، خبيرة التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، علي ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوزان وممارسة الرياضة بانتظام في المنزل علي اقل تقدير نظرا لظروف التباعد الاجتماعي التي يعاني منها الاغلبية في الوقت الراهن بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافت رنا القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه يجب علي الشخص تناول الطعام ببطء وعلي فترات علي مدار اليوم وتجنب التعرض إلي الإعلانات التي تغريك في الإفراط في تناول الأكل، موضحا أن اتباع النظام الصحي السليم وتقليل نسبة الدهون في الاكل يساعد علي تقليل الوزن وتنشيط عملية الحرق داخل الجسم مما يساعد علي خفض الوزن في اسرع وقت وبطريقة صحية لا تؤثر سلبيا علي صحة الانسان.

وشددت خبيرة التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، علي ضرورة الاهتمام بتناول بالخضروات والفاكهة علي مدار اليوم لما فيها من فوائد صحية كبيرة، مشيرة إلي أن أن هناك بعض من يتناول الاطعمه الصحيه ولكن بكميات كبيره في هذا التوقيت تسبب في زياده الوزن لذلك يجب أن نتبع بعد النصائح للتخفيف من السمنه منها:-
- اتباع نظام غذأئي يحتوي علي الفاكهه والخضار والحبوب الكامله وشرب الماء
- ممارسه النشاط الرياضي ما يعادل نص ساعه يوميا
- الامتناع أو التقليل من المواد التي تحتوي علي السكريات والدهون بكثره
- استخدام الزيوت النباتيه الطبيعيه عوضا عن الدهون ذات المصادر الحيوانيه
- الالتزام بوجبه الفطار
- استخدام اطباق صغيره الحجم عند تناول الطعام
- الابتعاد عن تناول الاطعمه ليلا

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