زيدان يغري إيسكو لإقناعه بالبقاء في ريال مدريد

الأحد 10/يناير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
يعمل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة على إقناع الدولي الاسباني فرانشيسكو إيسكو بعدم ترك الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.


ويرغب إيسكو في الخروج معاراً للمشاركة في عدد كبير من الدقائق خلال الموسم الجاري حتى يتثنى له التواجد مع منتخب إسبانيا خلال اليورو المقبل.


وقالت شبكة " ديفنسا سنترال " الإسبانية أن زيدان منح إيسكو فرصة لمدة نصف ساعة يوم أمس من أجل إقناعه بالبقاء وفي إنتظار الرد.

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