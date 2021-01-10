بابا الفاتيكان: أصلي لأجل الولايات المُتحدة الأمريكية

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان: "أصلّي من أجل الولايات المتحدة الأمريكية التي هزّها حصار الكونجرس الأخير، أصلّي من أجل الذين فقدوا حياتهم، إنَّ العنف يدمر الذات على الدوام، أحثُّ الجميع على تعزيز ثقافة اللقاء والرعاية، من أجل بناء الخير.

وأضاف في تغريدة له : "لم أتمكن من الاحتفال اليوم بالمعمودية في كابلة السيستينا كالمعتاد، أصلّي من أجل جميع الأطفال الذين ينالون المعمودية في هذه الفترة، وينالون الهوية المسيحية ونعمة الغفران والفداء.