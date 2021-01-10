مطران طيبة للكاثوليك يلتقي بوفد من الشمامسة الإكليريكيين

التقى صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك برفقة الأب يوسف أقلاديوس، والأب ماركو ناجي، منشطي الدعوات بالشمامسة الإكليريكيين التابعين للإيبارشية، وذلك لتبادل التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكذلك الاطمئنان وتشجيع الشمامسة في مسيرتهم التكوينية.

يذكر أن الكلية الإكليريكية تنظم في الفترة المقبلة رياضة روحية لمن يرغب الالتحاق بها، وكذلك ندوة لمن يرغب التعارف على الإكليريكية، ونمط الحياة بها ومسيرة تمييز لاكتشاف الدعوة.

وبهذا الصدد على من يرغب المشاركة في أي من اللقاء المذكورة عليه التواصل مع الآباء، منشطي الدعوات بالإيبارشية الأب يوسف أقلاديوس، والأب ماركو ناجي.