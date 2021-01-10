الرئيس الجزائري يتوجه إلى ألمانيا لتلقي العلاج

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون توجه اليوم الأحد، إلى ألمانيا لتلقي العلاج إثر إصابته بمضاعفات في قدمه جراء إصابته سابقا بفيروس كورونا.





وأصدرت الرئاسة الجزائرية اليوم بيانا جاء فيه: "إن علاج المضاعفات كان مبرمجا قبل عودة السيد الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك"، موضحا أن "إصابة الرئيس في قدمه ليست حالة مستعجلة."





وأضاف البيان أن "كبار المسؤولين في الدولة ودعوا الرئيس بالقاعدة الجوية ببوفاريك".





جدير بالذكر أن وسائل الإعلام الجزائرية تداولت أمس السبت خبر عودة الرئيس تبون إلى ألمانيا لمتابعة العلاج أو "إجراء عملية جراحية طفيفة على مستوى القدم إن استدعى الأمر ذلك".



