ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة المقبلة

الأحد 10/يناير/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
تنطلق الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة نادي نيوكاسل نظيره نادي شيفيلد يونايتد.


ويتصدر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.


وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:
1- محمد صلاح 13 هدف.
2- سون هيونج مين 12 هدف.
3- برونو فيرناندز 11 هدف.
4- دومنيك كالفيرت لوين 11 هدف.
5- جيمي فاردي 11 هدف.
6- هاري كين 10 أهداف.
7- باتريك بامفورد 10 أهداف

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