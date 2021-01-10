عمل جديد يجمع بين نوال الزغبي وأحمد حسن راؤول

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نشر الشاعر أحمد حسن راؤول صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، وكانت الصورة للفنانة نوال الزغبي.





وعلق راؤول على الصورة قائلاً :" قريبا ..السوبر ستار نوال الزغبي ..كلماتي: أحمد حسن راؤول ...ألحان: احمد زعيم...توزيع: وسام عبد المنعم "، وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات.





يذكر أن آخر أعمال راؤول كانت أغنية باب الجمال للكينج محمد منير وألحان سامر أبوطالب وتوزيع عمر اسماعيل في أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.





كلمات الأغنية

"باب الجمال.. اول ما جت.. قفّلنا ترابيسو، والقلب مال.. واتفننت.. جدا في ترقيصه

قلبي اتهبل.. دُقّوا الطُبَل.. غنوا بقا وهيصو، توب الفرح مظبوط عليها.. قبل ماتقيسو

وادي اللي موش عاملينلو حساب.. العشق سكّرنا، واحنا اللي قولنا الحب عذاب.. وبيبانه سكّرنا

بنت اللذينة.. قدرت علينا.. سكنت ف افكارنا، وقف الزمان.. اول مابان.. الرمش ده وهدّى

والعقل طار.. عشنا ف حصار.. لما الجميل عدى، تاه الكلام، والضمة قلبت فجأة عالشدة

وجابتنا لمس اكتاف خلاص.. خلصت اخر عدّة".



ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغاني، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.



يذكر أن الكينج تعرض لوعكة صحية منذ أيام قليلة بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه الأطباء بالراحة فقط فعاد علي الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.