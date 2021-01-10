23 يناير.. سيامة الأنبا توما حليم مطران سوهاج للكاثوليك

الأحد 10/يناير/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
ماريان عيد

يترأس صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مراسم السيامة الأسقفية لصاحب النيافة الأنبا توما حليم، وتجليسه على كرسي إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

 

وذلك بمشاركة أصحاب النيافة والسيادة الآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس، وتقام مراسم السيامة الأسقفية في العاشرة من صباح يوم السبت، الموافق الثالث والعشرين من شهر يناير الجاري، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك للأقباط الكاثوليك بطهطا.

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