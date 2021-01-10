تفاصيل اجتماع باتشيكو مع فرجاني ساسي في الزمالك

الأحد 10/يناير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد زكي

 

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع فرجاني ساسي عقب نهاية مران الفريق الذي أقيم على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

 

وتحدث باتشيكو مع فرجاني ساسي خلال الجلسة عن بعض الأمور الفنية والخططية، وطلب المدير الفني من اللاعب التركيز داخل الملعب، خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات قوية في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل الموافق 12 يناير على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

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