خالد الجندي: لن أتوقف عن كشف ضلال السلفيين (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التيار السلفى يهاجمه بشدة بسبب فضحه لمنهجهم الذى يعانى من الإزدواجية، معقبا: "بيهاجمونى لأنى همتهم فى 3 معارك على التوالى أولًا أثبت أنهم " هجاصين " فى المقاطعة للمنتجات الفرنسية، ثانيًا الطلاق الشفوى وعرضنا أول وثيقة يشترط فيها الزوجين عدم وقوع الطلاق الشفوى واعتمدتها وزارة العدل".



وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الأحد، أن المعركة الثالثة التى هزم فيها السلفيين هو عندما قال قرأت ربع مليون مجلد فلم يأخذوا كلامه على محمل المجاز، وأثبت لهم ما ورد فى كتب الأوليين عن الإمام الشافعى والصحابى الجليل عثمان بن عفان، عندما كانوا يختمون القرآن أكثر من مرة فى اليوم الواحد رغم أن الختمة الواحدة تتطلب 15 ساعة".



وتابع "الجندى"، قائلًا:"طالبتهم أن يردوا على ما ورد فى كتب الأوليين ويقولوا كيف يتم ذلك.. أما تصدقها وتلغى عقلك أو تقول مجاز أو تقول أنهم كانوا كاذبين؟..مفيش نفر منهم قدر يرد عليا رغم أنى ذكرت ليهم المجلدات منها وسير أعلام النبلاء وفتح البارى بشرح صحيح البخارى".



وشدد "الجندى"، على أنه لن يتوقف عن فتح ملفات الكذب والضلال، للسلفيين، لافتًا إلى أن دعواهم لمقاطعة المنتجات الفرنسية، لن تفح ولم تتوقف الصحف التى تسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن الأمر الذى يؤكد أنهم "هجاصين".