كنيسة شمال أفريقيا تُقطع كعكة العام الجديد وتحتفل بالغطاس

الأحد 10/يناير/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
ماريان عيد

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه إحتفل نيافة المتروبوليت ملاتيوس مع الرعية بتقطيع كعكة الـ Vasilopita Βασιλόπιτα)، في كنيسة القديس جيورجيوس بمناسبة العام الجديد 2021 في تونس.

 

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك في اطار العمل الرعوي بمطرانية قرطاجة وشمال أفريقيا (تونس)، التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا.

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