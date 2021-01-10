مجلس الزمالك يجتمع بمديري الإدارات

الأحد 10/يناير/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
محمد زكي

 

اجتمع المستشار اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مع مديري الإدارات بالنادي للوقوف على سير العمل في الفترة الحالية.

 

وحرص رئيس اللجنة على الاستماع للمشاكل والأزمات التي واجهت الإدارات في الفترة الماضية.

 

وأكدت اللجنة على مساندة ودعم جميع إدارات النادي، وحل كل الأزمات التي تواجههم في الفترة الحالية لكي تؤدي كل إدارة عملها على أكمل وجه دون أي معوقات، وذلك يصب في النهاية لصالح أعضاء  النادي.

 

وشددت اللجنة على ظهور كل العاملين بالنادي بالشكل الذي يليق  باسم  الزمالك والالتزام بمواعيد العمل والأداء المميز الذي سوف تقابله اللجنة بتكريم الإدارة الأفضل.

 

وطالبت اللجنة من الإدارات سرعة الأداء في تنفيذ المهام ومعاملة الأعضاء بشكل حضاري.

أخبار تهمك

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 13 ساعة

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- إصابة نجم الأهلي في مران الفريق

منذ 40 دقيقة

اخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 12 ساعة

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لبرشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الترجى يعلق على مواجهة الزمالك في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحذر المتحدث الرسمي للنادي من التصريحات المبالغ فيها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 18 ساعة

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:41 م

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

09:38 ص

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

05:30 م

عاجل- إصابة نجم الأهلي في مران الفريق

05:47 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى