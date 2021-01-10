كورونا تمنع مطران جولو من المشاركة في احتفالات الكريسماس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، إن لم يشارك سيادة الأسقف سيلفستروس في الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، ولا العام الميلادي الجديد 2021، ولا عيد شفيعه، وكذلك عيد الظهور الإلهي. ذلك بسبب إصابته بفيروس «covid-19».

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": نصلي من أجل أن يُنعم عليه الرب بالشفاء السريع من هذا الوباء، وذلك في أسقفية جولو Gulu وشرق أوغندا، التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا.