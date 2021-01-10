صفاء أبو السعود ناعية هادي الجيار: وداعا الفنان والنجم الخلوق

الأحد 10/يناير/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنان الكبير هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عن عمر يناهز 71 عاما ورحلة فنية ثرية بالأعمال العظيمة.

وقالت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، إن هادي الجيار نجح في تقديم مجموعة من أصعب الأدوار الفنية التي ستعيش في ذاكرة المشاهد المصري والعربي، رحم الله الفنان المبدع والنجم الخلوق هادي الجيار.

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