من هو الأنبا بولا الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية اليوم؟

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأحد، بذكرى عيد القديس بولا أول السواح الناسك.

وقال المركز الاعلامي للكاثوليك، إنه وُلد في مدينة الإسكندرية حوالي سنة 228 م. ذهب إلى البريّة الشرقية القريبة من البحر الأحمر، فتنسَّك هناك، يقتات مِن ثمر النّخل ويكتسي بأوراقه، عائشًا على الأرض مثل ملاك في السّماء، إلى أن بلغ من العمر مائة وثلاث عشرة سنة.

وأضاف: "فأوحى الله إلى القديس أنطونيوس الكبير في الحلم أنّ بولا النّاسك أقدم منه وأكثر قداسة. فسار يطوف حتّى عثر على مغارة بولا. فتعانقا كأنّهما صديقان من زمن بعيد".

وتابع: "ذات يوم ذهب أنطونيوس ليأتيه بالرّداء. ولمّا عاد إليه بالمطلوب وجده ميتًا. فكفَّنه برداء البطريرك ودفنه. ثمّ رجع، متزوِّدًا ثوب بولا الذي نسجه من ورق النخل. وكان يلبسه أنطونيوس في عيد الفصح وعيد العنصرة، تبرُّكًا منه. وقد قصّ رهبانه كلّ ما جرى بينه وبين القدّيس بولا الذي كانت وفاته سنة 343م".