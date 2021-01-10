من هو الأنبا بولا الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية اليوم؟
تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم
الأحد، بذكرى عيد القديس بولا
أول السواح الناسك.
وقال المركز الاعلامي للكاثوليك، إنه وُلد في مدينة الإسكندرية حوالي سنة 228 م. ذهب إلى البريّة الشرقية
القريبة من البحر الأحمر، فتنسَّك هناك، يقتات مِن ثمر النّخل ويكتسي بأوراقه، عائشًا
على الأرض مثل ملاك في السّماء، إلى أن بلغ من العمر مائة وثلاث عشرة سنة.
وأضاف: "فأوحى الله إلى القديس أنطونيوس
الكبير في الحلم أنّ بولا النّاسك أقدم منه وأكثر قداسة. فسار يطوف حتّى عثر على
مغارة بولا. فتعانقا كأنّهما صديقان من زمن بعيد".
وتابع: "ذات يوم ذهب أنطونيوس ليأتيه
بالرّداء. ولمّا عاد إليه بالمطلوب وجده ميتًا. فكفَّنه برداء البطريرك ودفنه. ثمّ
رجع، متزوِّدًا ثوب بولا الذي نسجه من ورق النخل. وكان يلبسه أنطونيوس في عيد الفصح
وعيد العنصرة، تبرُّكًا منه. وقد قصّ رهبانه كلّ ما جرى بينه وبين القدّيس بولا الذي
كانت وفاته سنة 343م".