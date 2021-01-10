شاهد عيان.. مدير تصوير فيلمهما الجديد يكشف تفاصيل واقعة باسم سمرة ورحاب الجمل

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أوضح مدير التصوير محمد شفيق ما حدث وقت تصوير فيلم "الديك العياط"، مُشيرًا إلى أنه قد حدث خلافًا بسيطًا بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل، ولم يصل لحد السباب أو التعدي على أحد ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب محمد شفيق منشورًا قال فيه :‏‎"بالنسبة لموضوع باسم السمرة ورحاب الجمل اللي خد حجم أكبر من حجمه، أنا كنت في القعدة دي، بصفتي مدير تصوير الفيلم، ‏‎اجتماع للتعارف مش بروفه ولا تصوير".



وتابع محمد شفيق :"‏‎والكلام اللي أتقال فيه حاجات كتير مش صح،

‏‎والحقيقة إنه مجرد سوء تفاهم بين اتنين زملاء عادي ".



وأضاف قائلاً :"‏‎رحاب عندها سفر وباسم عايز يصور قبل ما يتشغل في المسلسل بتاعه ‏‎اختلفوا، ‏‎باسم قالها ماتسيبي الفيلم يا رحاب وهو متنرفز، رحاب انسحبت،‏‎كملنا القعدة ومشينا".



واختتم محمد شفيق كلامه قائلاً:" ‏‎ماشفتش زعيق وخناق وأمن فندق وحشيش والكلام الفاضي ده، وميصحش نطلع نشتم بعض في البرامج ونشوه صورتنا بإيدينا بحاجات محصلتش، ولو ما حصلش توافق وتناغم بين الناس عادي نعتذر عن العمل بهدوء من غير دوشة وبرامج وحواديت وده الهدف من اجتماع التعارف أصلاً".



وفي سياق آخر، تشارك الفنانة رحاب الجمل في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل"كل ما نفترق "، وهو بطولة ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، آيتن عامر، وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.