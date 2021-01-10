داليدا خليل: " لبنان بقلب الله.. دايما في أمل"

الأحد 10/يناير/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي

أطلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل في الحلقة الثانية من برنامج "في أمل" عبر أثير إذاعة لبنان الحرّ مع الإعلامية ريم حرب شواح.

خليل قالت ضمن فقرة "نصيحة أمل": "بعرف إنو في نسبة كبيرة من اليأس عند اللبنانيين وعدد كبير مقهور أو حابب يهاجر... بس دايمًا تذكّروا إنّو هيدا لبنان بقلب الله، ولا مَرّة وقَع إلّا ما رِجع حلَّق فكروا بإيجابية وأمل، فرحوا بكل لحظة، آمنوا إنّو بكرا أحلى".


وتابعت قائله: " وبإذن الله منتخطّى هل مرحلة بسرعة، ومنرجع نعيش الفرح يلّي ناطرنا.في أمل دليدا خليل".

يذكر أن برنامج في أمل الذي يعرض كل أحد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا عبر أثير إذاعة لبنان الحر، يتضم5 فقرات، كل فقرة تسلط الضوء على وجه من وجوه الأمل الذي يحتاج إليه المواطن اللبناني في هذا الوضع، ويعتبر هذا البرنامج فريد من نوعه في هذه المرحلة، اذ إنّه يتحدث عن الأمل وسط أجواء الألم.

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