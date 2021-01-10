موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المصري

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق المصري ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء القادم على ستاد برج العرب بالاسكندرية.









وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز على نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل لا شيء سجلهم كل من إمام عاشور هدفين ويوسف أوباما هدف.









وتقام مباراة الزمالك والمصري ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.









ويذكر أن الزمالك فى المركز الثانى برصيد 13 نقطة بينما المصري فى المركز الرابع برصيد 10 نقاط وكان قد تعادل أمام الاتحاد السكندري اللقاء الماضي بهدف لكل منهما.



