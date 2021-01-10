تعرف على تاريخ كنيسة الروم في أمريكا

شرح الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، تاريخ كنيسة أمريكا الأرثوذكسية OCA.

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو: "الكنيسة الأرثوذكسية في أميركا مؤسسيها هما القديس هيرمان من ألاسكا والقديس الكسيس من يلكس بار والقديس انوكينت من ألاسكا، ويرأس كنيسة أمريكا حاليًا المتروبوليت تيخون".

وأضاف:"تصل أصولها إلى عام 1794 عندما وصلت المسيحية إلى آلاسكا على يد الرهبان الروس وأحدهم القديس يوحنا كرنشتات، كانت آلاسكا وقتها ملكًا للروس، وبعدما بيعت إلى الولايات المتحدة عام 1867م نقلت الأسقفية الأرثوذكسية من سيتكا في آلاسكا إلى سان فرانسيسكو عام 1872، وفي ستينات القرن التاسع عشر أنشئت في سان فرانسيسكو أبرشيات من الصرب والروس واليونانيين، كما تم إنشاء أبرشيات في كل أراضي الولايات المتحدة".

وتابع:"وفي الثورة البلشفية عام 1917م انقطع الاتصال بين الكنيسة الروسية والكنيسة في أميركا، فسمح البطريرك تيخون الثاني للكنائس بتنظيم نفسها بشكل مستقل.

وفي عام 1905م نقلت إلى نيويورك، ثم في عام 1970م استقلت فعليًا الكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا عن بطريركية روسيا. ومقرها الأسقفي الرئيسي في "Syosset" في مدينة نيويورك. وتدار الكنيسة من قبل مجمع من الأساقفة يعاونهم علمانيين. وتضم أكثر من 400 أبرشية تستعمل الإنجليزية كلغة صلاة".

وأكمل:"ويتبع للكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا إلى جانب أمريكا الشمالية، المكسيك وأمريكا الجنوبية وأستراليا، عدد الأبرشيات 623 وهناك 91 كلية و27 دير للرهبان وأكبر هذه الأديرة دير "New Skete" ودير "القديس تيخون"، ويتبع للكنيسة معهد "سانت فلاديمير" اللاهوتي في مدينة نيويورك، ومدرسة "سانت تيخون" العليا في جنوب كنعان، ومعد لاهوتي لتخريج رجال دين محليين في كودياك في ألاسكا".

واستطرد:"وبين عام 1990 وعام 2000 زاد عدد الرعية بنحو 12%، ويبلغ عدد الروس الأرثوذكس نحو 6 مليون. وتدار الكنيسة من قبل مجمع من الأساقفة يعاونهم علمانيين. وتضم أكثر من 400 أبرشية (رعية) تستعمل الإنجليزية كلغة صلاة، والكنيسة عضو في مجلس الكنائس العالمي، وفي المجلس الوطني لكنائس الولايات المتحدة".

واختتم:"الكنيسة الأرثوذكسية في أمريكا لا تضم جميع المجموعات الأرثوذكسية في البلاد، فيوجد اسقفيات تتبع بطريرك القسطنطينية وأخرى تتبع الكنيسة الأوكرانية، كما يوجد أسقفية تتبع بطريركية الأنطاكية الأرثوذكس".