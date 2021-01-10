كان إنسان محترم قبل ما يكون ممثل عبقري.. يوسف الشريف ينعى هادي الجيار

الأحد 10/يناير/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نعى الفنان يوسف الشريف صديقه الفنان الراحل هادي الجيار الذي وافته المنية اليوم ، عن عمر يناهز الـ 71 عاماً، وذلك من خلال نشر صورة للراحل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر يوسف الشريف صورة له عبر حسابه بإنستجرام وكتب : ربنا يرحمك يا أستاذ هادي ، كان إنسان محترم قبل ما يكون إنسان عبقري.

رحل الفنان الكبير عن عمر ناهز 71 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان الكبير هادى الجيار قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه :"ضربنى فيروس كورونا اللعين، نسألكم الدعاء بالشفاء".

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