إعادة فتح "كارفور" الإسكندرية بعد إغلاق دام 7 أيام بسبب كورونا (صور)

الأحد 10/يناير/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن


أصدر حي وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف، اليوم الأحد، بيانا أعلن فيه عن إعادة فتح هايبر كارفور و20 محل وذلك بعد إغلاق دام 7 أيام، بعد مخالفتهم الإجراءات الإحترازية لكورونا.

وقال الحي، أنه وفقا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تم عصر اليوم إعادة فتح هايبر ماركت كارفور وعدد ٢٠ محل متنوع بمول سيتي سنتر بمحرم بك، وذلك بعد انتهاء مدة الإغلاق وتحصيل الغرامات المقررة، تغعيلا لقرارالسيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠، والتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، الخاصة بتطبيق غرامات فورية على ألمنشآت المخالفة تقدر ب ٤ آلاف جنيه، والاغلاق لمدة اسبوع.

وأوضح بيان الحي، انه تم إغلاق الهايبر ماركت والمحلات المذكورة، بتاريخ ٣ يناير ٢٠٢١، خلال حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بقيادة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسكندرية، يرافقه اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط. والإدارات المعنية.
إعادة فتح "كارفور" الإسكندرية بعد إغلاق دام 7 أيام بسبب كورونا (صور)
إعادة فتح "كارفور" الإسكندرية بعد إغلاق دام 7 أيام بسبب كورونا (صور)
إعادة فتح "كارفور" الإسكندرية بعد إغلاق دام 7 أيام بسبب كورونا (صور)
إعادة فتح "كارفور" الإسكندرية بعد إغلاق دام 7 أيام بسبب كورونا (صور)
إعادة فتح "كارفور" الإسكندرية بعد إغلاق دام 7 أيام بسبب كورونا (صور)
إعادة فتح "كارفور" الإسكندرية بعد إغلاق دام 7 أيام بسبب كورونا (صور)
إعادة فتح "كارفور" الإسكندرية بعد إغلاق دام 7 أيام بسبب كورونا (صور)
إعادة فتح "كارفور" الإسكندرية بعد إغلاق دام 7 أيام بسبب كورونا (صور)
إعادة فتح "كارفور" الإسكندرية بعد إغلاق دام 7 أيام بسبب كورونا (صور)
إعادة فتح "كارفور" الإسكندرية بعد إغلاق دام 7 أيام بسبب كورونا (صور)

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