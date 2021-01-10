رابيد تيست لسيراميكا كليوباترا قبل مواجهة المقاولون العرب

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لتحليل رابيد تيست، قبل انطلاق مران اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة بالدوري.









جاء ذلك وفقا لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بإلزام الأندية بضرورة إجراء تحليل رابيد تيست قبل أي مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، ب 48 ساعة، للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.









ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب، في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في البقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.









ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا، المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من خمس مباريات.



