هكذا تتم طقوس ماء الغطاس في كنيسة الروم الأرثوذكس

شرح الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، في تصريحات له أهم طقوس وعادات عيد الغطاس.





وقال الأنبا نيقولا أنطونيو: "في خدمة صلاة الماء الكبرى يتلوا الأسقف (أو الكاهن إن لم يكن أسقف) في صلاة تقديس الماء: "فأنت أيها الملك المحب البشر أحضر الآن بحلول بروحك القدوس وقدس هذا الماء"، وخلال قوله هذا ثلاث مرات يُغطس الصليب المقدس في الماء ثلاث مرات مع كل قول للأسقف.

وأضاف:"ثم يقول: "اجعله ينبوعًا لعدم الفساد. وموهبة للتقديس. وفداءً للخطايا. واكسيرًا للأمراض. ومبيدًا للشياطين. مملوءًا قوة ملائكية* حتى إن جميع الذين يستقون ويتناولون منه يكون لهم لتنقية النفوس والأجساد. لشفاء الآلام. لتقديس المنازل".

وتابع:"ويكمل الصلاة بقوله: "فأنت أيها السيد قدس هذا الماء بروحك القدوس". وخلال قوله هذا ثلاث مرات يُغطس الصليب المقدس في الماء ثلاث مرات مع كل قول للأسقف. وبهذا يتقدس الماء بـ"القول" وبـ"تغطيس الصليب الكريم فيه"، وهذا يتم على الماء الموضوع في الجرن والذي صلى عليه الأسقف بقوله: "فأنت أيها الملك المحب البشر أحضر الآن بحلول بروحك القدوس وقدس هذا الماء".

واستطرد:"نلاحظ تحديد الماء بالقول "هذا الماء"، وليس أي ماء آخر لم يتم هذين العمَلَيْن عليه، على ذلك فإن وضع زجاجات ماء مغلقة حول جرن الماء المُصلى عليه لتوزيعها على المصلين، هي ممارسات دخيلة على هذه الخدمة المقدسة. ومائها لن يكون: "ينبوعًا لعدم الفساد، وموهبة للتقديس، وفداءً للخطايا، واكسيرًا للأمراض، ومبيدًا للشياطين، مملوءًا قوة ملائكية"، ولن يكون: "جميع الذين يستقون ويتناولون منه يكون لهم لتنقية النفوس والأجساد، لشفاء الآلام لتقديس المنازل"، وذلك أنه لم يتم تغطيس الصليب الكريم في مياهها.

واختتم:"إن هذه الممارسة تكون مقبولة كنسيًا إن زيد ماء كل زجاجة من الماء الموضوع في الجرن الذي تم الصلاة عليه وتم تغطيس الصليب فيه.