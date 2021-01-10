برلماني يكشف أبرز الملفات التي يناقشها مجلس النواب بجلساته الأولى (فيديو)

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أعرب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب بالتعيين وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، عن أمله أن يتمكن من خدمة الوطن والمواطن من خلال إصدار تشريعات تخدم خطة التنمية المستدامة التي تقودها الدولة المصرية وتحسين أوضاع الصحة والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والقيام بدور رقابي يخدم المواطن ويشعر بتحسن في حياته اليومية.



وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أنه منذ قليل خرج من قاعة مجلس النواب حيث أن هناك بروفة للجلسة الافتتاحية والاجراءات الاحترازية، وهناك اجراءات مشددة حيث يتم حلف اليمين لنواب الفردي، ثم لنواب القائمة والمعينين، ويجلس النواب المعينين لحين انتخاب رئيس المجلس ثم يغادروا القاعة ويقوم نواب الفردي بالإدلاء بصوتهم في انتخاب الرئيس، ويجلسوا حتى انتخاب الوكيلين حتى يتم الانتهاء من هذه الاجراءات ويتولى رئيس البرلمان رئاسة الجلسة ودعوة البرلمان للانعقاد في جلسة أخرى.



وتابع عضو مجلس النواب بالتعيين وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن أبرز الملفات التي ستهيمن على الجلسات الأولى للمجلس لائحة مجلس الشيوخ المنتظرة للإ قرار حتى يستطيع البدء في العمل، بالإضافة لقانون الإدارة المحلية لانتخاب مجالس محلية معطلة منذ عام 2010، وهي ضرورة ملحة لتفرغ نواب البرلمان للجانب التشريعي والرقابي، حيث يكون أكثر من 55 ألف عضو مجلس محلي على مستوى المحافظات والمراكز والقرى، إلى جانب موضوعات لدعم التعليم والصحة في ظل جائحة كورونا وموضوعات خاصة بدعم الاقتصاد المصري.

