برلماني يكشف أبرز الملفات التي يناقشها مجلس النواب بجلساته الأولى (فيديو)

الأحد 10/يناير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أعرب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب بالتعيين وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، عن أمله أن يتمكن من خدمة الوطن والمواطن من خلال إصدار تشريعات تخدم خطة التنمية المستدامة التي تقودها الدولة المصرية وتحسين أوضاع الصحة والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والقيام بدور رقابي يخدم المواطن ويشعر بتحسن في حياته اليومية.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أنه منذ قليل خرج من قاعة مجلس النواب حيث أن هناك بروفة للجلسة الافتتاحية والاجراءات الاحترازية، وهناك اجراءات مشددة حيث يتم حلف اليمين لنواب الفردي، ثم لنواب القائمة والمعينين، ويجلس النواب المعينين لحين انتخاب رئيس المجلس ثم يغادروا القاعة ويقوم نواب الفردي بالإدلاء بصوتهم في انتخاب الرئيس، ويجلسوا حتى انتخاب الوكيلين حتى يتم الانتهاء من هذه الاجراءات ويتولى رئيس البرلمان رئاسة الجلسة ودعوة البرلمان للانعقاد في جلسة أخرى.

وتابع عضو مجلس النواب بالتعيين وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن أبرز الملفات التي ستهيمن على الجلسات الأولى للمجلس لائحة مجلس الشيوخ المنتظرة للإ قرار حتى يستطيع البدء في العمل، بالإضافة لقانون الإدارة المحلية لانتخاب مجالس محلية معطلة منذ عام 2010، وهي ضرورة ملحة لتفرغ نواب البرلمان للجانب التشريعي والرقابي، حيث يكون أكثر من 55 ألف عضو مجلس محلي على مستوى المحافظات والمراكز والقرى، إلى جانب موضوعات لدعم التعليم والصحة في ظل جائحة كورونا وموضوعات خاصة بدعم الاقتصاد المصري.

أخبار تهمك

بعد وفاته.. تعرف على دور أبناء هادي الجيار في حياته الفنية

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

منذ أقل من ساعتين

سر رسالة "زيزو" المثيرة للجدل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

منذ حوالي 18 ساعة

اخر تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الزمالك يحذر المتحدث الرسمي للنادي من التصريحات المبالغ فيها

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لبرشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بعد وجود أنباء عن تعديل وزاري.. أديب: "هؤلاء هم الوزراء الذين يجب أن يرحلوا"

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

عاجل- إصابة نجم الأهلي في مران الفريق

منذ 40 دقيقة

خاص - موقف فرجاني ساسي النهائي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الترجى يعلق على مواجهة الزمالك في إفريقيا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

3 قرارات جديدة من التعليم بشأن الثانوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..وفاة نجل الفنان الراحل سيد زيان إثر تعرضه لغيبوبة

منذ يوم

4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:38 ص

شاهد.. بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت في مصر

طبيب يكشف عن أعراض تُشير لإصابة الأطفال بكورونا

04:41 م

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعادة رمضان صبحي

05:30 م

عاجل- إصابة نجم الأهلي في مران الفريق

05:47 م

عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

12:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى