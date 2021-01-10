السيتي يكتسح برمنجهام بثلاثية في كأس الاتحاد الانجليزي

الأحد 10/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مقعده في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي بتغلبه اليوم الأحد على فريق نادي برمنجهام سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد الاتحاد.


سجل ثلاثية السيتي كلاً من بيرناردو سيلفا في الدقيقتين الثامنة والخامسة عشر وسجل فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة والثلاثين.


وبذلك ينجح السيتي في التأهل للدور القادم ليرافق مانشستر يونايتد وأرسنال بالإضافة إلى ليفربول وإيفرتون من البريميرليج للدور الرابع.

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