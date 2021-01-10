مصرع شخصين في حادث تصادم بالقليوبية

الأحد 10/يناير/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثلاثة آخرين، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص في نزلة كوبري قليوب اتجاه القاهرة، وجرى نقل المصابين للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص نزلة كوبرى قليوب اتجاه القاهرة.

أسفر الحادث عن مصرع "أحمد إسماعيل"، 27 عامًا، و"محمود أحمد" 57 عامًا، وإصابة السيد يوسف 46 عامًا، مصاب باشتباه بكسر في الحوض والعمود الفقري، و"عطية محمد" 46 عامًا، و"أحمد عبدالدايم" 45 عامًا، مصاب بكسر بالساق اليمنى.

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