تراجع الإصابات بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ شهر نوفمبر الماضي، بلغت 22851 خلال الساعات الـ24 الماضية، وتوفي 456 شخصا.





وبحسب أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، الصادرة اليوم الأحد، تماثل للشفاء 24080 شخصا خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصلية المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و778889.





وارتفع عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا حتى الآن إلى 3 ملايين و401954، وبلغ إجمالي الوفيات 61837.





وتتوزع الإصابات الجديدة على 83 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (4216 إصابة) ، مقابل 7045 حالة شفاء، تليها بطرسبورغ (3010)، ثم ضواحي موسكو (1292).





هذا وقد أطلقت السلطات الصحية في مختلف مناطق روسيا حملة تلقيح ضد فيروس كورونا منذ الشهر الماضي.



