إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق "بنها - بلتان"

الأحد 10/يناير/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق خط 13 "بنها - بلتان"، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق خط 13 "بنها - بلتان".

وأخطر اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم جميعًا لمستشفى بنها الجامعى، وتولت النيابة التحقيق.

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