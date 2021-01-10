بريطانيا تجمع مليار دولار لمساعدة الدول النامية للحصول على لقاحات كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر

جمعت بريطانيا من حلفائها مليار دولار (820 مليون يورو) من أجل مساعدة الدول النامية للحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأحد قبل زيارة افتراضية للأمين العام للأمم المتحدة إلى لندن.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا المبلغ الذي تم جمعه بشكل أساسي من كندا وألمانيا واليابان وأضافت إليه لندن 548 مليون جنيه استرليني (608 مليون يورو) بعدما وعدت بتقديم جنيه استرليني مقابل كل أربع دولارات يتم جمعها، “سيسمح بتوزيع مليار جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في 92 دولة نامية هذه السنة”.

وقال وزير الخارجية بريطانيا دومينيك راب “سنكون بمأمن من هذا الفيروس حين نصبح جميعا بمأمن، لذلك نركز جهودنا على حل عالمي لمشكلة عالمية”.

وتابع “من الطبيعي بمناسبة الذكرى الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة أن تقوم المملكة المتحدة بمبادرة لدى حلفائها من أجل وضع مليار جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في متناول الدول المعرضة”.

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وصدر الإعلان بالفعل في اليوم الأول من زيارة افتراضية يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى بريطانيا وتستمر ثلاثة أيام للاحتفال بذكرى قيام الأمم المتحدة التي عقدت أول اجتماع لها في لندن.

وقال جوتيريش في بيان “في هذه المرحلة من التقلبات الدولية الجديدة، يشرفني أن أزور افتراضيا المملكة المتحدة للاحتفال بهذه المناسبة”، موضحا أنه يأتي “لتجديد قضيتنا، وهي التغلب معا على التحديات العالمية والاحتفاء ببلد لعب دورا حاسما في إنشاء الأمم المتحدة”.

ويشارك جوتيريش الأحد في مراسم افتراضية ويعقد الإثنين اجتماعا مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ودومينيك راب وألوك شارما رئيس قمة المناخ “كوب26” التي تنظمها المملكة المتحدة هذه السنة في جلاسكو.

كما يشارك جوتيريش الإثنين مع بوريس جونسون في “قمة كوكب واحد” التي تنظمها فرنسا لإحياء دبلوماسية خضراء شلها وباء كوفيد-19.

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